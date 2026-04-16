Exposition Hélène DROYAUX Le Poche Pornic

Pornic

Exposition Hélène DROYAUX

Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:00:00

fin : 2026-04-19 13:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-19 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-26 2026-04-28 2026-04-30

Exposition proposée par le café théâtre Le Poche à Pornic

Au programme

Découvrez La Femme en Rose , une immersion poétique dans l’univers d’Hélène Droyaux.

Pour sa toute première exposition, l’artiste investit les murs du Poche avec une série de créations réalisées aux crayons Posca. Née d’une période de transition, cette Femme en rose est devenue le fil conducteur d’un voyage intérieur où le corps s’exprime en toute liberté.

À travers des formats A5 intimistes, Hélène Droyaux nous donne à voir le mouvement de l’être entre équilibre et déséquilibre, ce personnage toujours le même et pourtant jamais le même se plie, s’observe et se sublime. Une invitation touchante à découvrir le corps dans tous ses états et à laisser libre cours à votre propre interprétation. .

Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Exhibition organized by the café théâtre Le Poche in Pornic

L’événement Exposition Hélène DROYAUX Pornic a été mis à jour le 2026-04-14 par I_OT Pornic