Exposition Henri-Gabriel Ibels, un nabi engagé Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye

Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye Yvelines
Le musée Maurice Denis présente sa nouvelle exposition consacrée à Henri-Gabriel Ibels, artiste nabi et dessinateur engagé, dont l’œuvre mêle art, presse et combat social.
Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France +33 1 39 07 87 87 museemauricedenis@yvelines.fr
English :
The Maurice Denis Museum presents its new exhibition devoted to Henri-Gabriel Ibels, a Nabi artist and committed cartoonist whose work blends art, the press and social struggle.
