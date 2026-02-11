Exposition Henri-Gabriel Ibels, un nabi engagé Musée départemental Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye

Exposition Henri-Gabriel Ibels, un nabi engagé

Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Personnes de plus de 65 ans, familles nombreuses,

jeunes de 18 à 25 ans, personnes en situation de

handicap, enseignants en activité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-11-25

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-11-25

Le musée Maurice Denis présente sa nouvelle exposition consacrée à Henri-Gabriel Ibels, artiste nabi et dessinateur engagé, dont l’œuvre mêle art, presse et combat social.

Musée départemental Maurice Denis 2bis rue Maurice Denis Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France +33 1 39 07 87 87 museemauricedenis@yvelines.fr

English :

The Maurice Denis Museum presents its new exhibition devoted to Henri-Gabriel Ibels, a Nabi artist and committed cartoonist whose work blends art, the press and social struggle.

