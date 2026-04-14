Exposition Hissez-Haut !, Château de Noirmoutier, Noirmoutier-en-l’Île

Exposition Hissez-Haut ! Samedi 23 mai, 19h00 Château de Noirmoutier Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Exposition « Hissez-haut ! » au Château de Noirmoutier

Découvrez la nouvelle exposition « Hissez-haut ! Quand l’homme prend la mer » au Château de Noirmoutier : une immersion dans la vie des marins.

Cette exposition invite les visiteurs à embarquer pour un voyage au cœur de la vie des marins des XIXe et XXe siècles. À travers objets, illustrations et installations, elle rend hommage à ces hommes qui ont façonné l’histoire maritime : leurs épopées en mer, leurs navires majestueux, leurs maquettes minutieuses, mais aussi leur solidarité légendaire et parfois leur solitude face à l’immensité de l’océan.

Une grande partie de l’exposition est illustrée par le travail de l’artiste français Camille Renversade.

19h : Foodtrucks dans la cour du château

19h – 23h : Ouverture gratuite du musée, accès au donjon et à l’exposition Hissez-haut !

Château de Noirmoutier Place d’armes, 85330 Noirmoutier-en-l’Île, France Noirmoutier-en-l’Île 85330 Vendée Pays de la Loire 33251391042 https://www.ville-noirmoutier.fr/le-chateau Les collections pluridisciplinaires retracent l’histoire de l’île de Noirmoutier, de la préhistoire jusqu’au début du XXe siècle. L’archéologie est essentiellement représentée par le site gallo-romain du Chiron Saint-Hilaire qui a également servi de chapelle au XIIIe siècle. Les collections archéologiques comptent un dépôt du DRASSM avec une partie du mobilier issu de l’épave du Maidstone, vaisseau anglais ayant fait naufrage en 1747 près de l’îlot du Pilier. Le musée rassemble la collection française la plus importante de faïences anglaises dites de Jersey, aujourd’hui conservée en réserves. La collection Beaux-Arts regroupe des artistes régionaux renommés des XIXe et XXe siècles, parmi lesquels Jules Robuchon, Octave de Rochebrune, Florimond Palvadeau, les frères Paul et Ambroise Baudry, Jean Vincent-Darasse, Emile Dezaunay, René Sourzac…

Exposition « Hissez-haut ! » au Château de Noirmoutier

©Ville de Noirmoutier