Wangenbourg-Engenthal

Exposition histoire de papiers et de pinceaux

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Valérie, que pouvez-vous nous dire de cette exposition ?

“Passionnée par les nuances, je place la couleur au cœur de ma démarche créative. Mon univers, résolument féminin, se construit par touches successives pour donner vie à des compositions vibrantes et harmonieuses. ‘Histoires de papiers et de pinceaux’ est le reflet de cette recherche un dialogue entre la matière et les pigments pour sublimer le quotidien avec poésie.”



En dehors de l’exposition, où peut-on voir ce que vous faites ? Rendez-vous sur https://www.instagram.com/valeriemapalettepoetique/



Quand aura lieu l’exposition ?

Samedi 9 mai de 14h à 17h30 avec présence de l’illustratrice.

Bonus cette journée coïncidera avec la présence des Urban sketchers à Wangenbourg-Engenthal. Les dessins seront visibles à la bibliothèque en fin de journée.



Du 13 mai au 29 mai durant les horaires d’ouverture de la bibliothèque

> Mercredi 13, 20 et 27 mai de 16h à 19h

> Jeudi 21 et 28 mai de 14h à 17h

> Vendredi 15, 22 et 29 mai de 16h à 19h



Où ?

En salle partagée, 1er étage, accès par la bibliothèque. 0 .

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 38 44 bibliotheque.wangenbourg@ora¿nge.fr

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English :

L’événement Exposition histoire de papiers et de pinceaux Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble