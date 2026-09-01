Informations pratiques

Saales

Exposition historique sur la vallée de la Bruche

9 route du centre médical Saales Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez pour parler archéologie, histoire et patrimoine de la vallée, posez vos questions, apportez vos lumières et explorez la bibliothèque rassemblant de multiples ouvrages sur ces mêmes thématiques.

Journées Européennes du Patrimoine A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association GRABE, vous invite à plonger dans l’histoire et le patrimoine de la vallée de la Bruche ! Venez pour parler archéologie, histoire et patrimoine de la vallée, posez vos questions, apportez vos lumières et explorez la bibliothèque rassemblant de multiples ouvrages sur l’histoire locale, le patrimoine bâti et l’archéologie de la vallée de la Bruche et environs. Puis profitez d’une rencontre autour d’un buffet pour partager un moment d’échange ! .

9 route du centre médical Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 81 21 68

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English :

Come and talk about the valley’s archaeology, history and heritage, ask your questions, share your insights and explore the library’s extensive collection of books on the same themes.

L’événement Exposition historique sur la vallée de la Bruche Saales a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche