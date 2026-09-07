Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et récital de oud, Médiathèque L’Escale des livres, Bénesse-Maremne

Informations pratiques

Exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech et récital de oud Samedi 19 septembre, 09h30 Médiathèque L’Escale des livres Landes

Gratuit. Atelier pour enfants sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Inauguration de l’exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech

Médiathèque L’Escale des livres de Bénesse-Maremne

9h30 : Rencontre avec Chourouk Hriech

10h30 : Café au jardin

11h : Récital de oud par Mohammed Boujalal

Et aussi:

10h30 : Atelier pour les enfants autour de l’oeuvre de Chourouk Hriech avec Les ateliers de Babette

A partir de 7 ans, inscription à l’adresse : culture@benesse-maremne.fr

Exposition des maisons bénéssoises remarquables par l’artiste peintre Babette

Médiathèque L’Escale des livres 203 Rue des Écoles, 40230 Bénesse-Maremne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 72 53 78 https://benesse-maremne.fr/index.php/mes-loisirs/culture/mediatheque [{« link »: « mailto:culture@benesse-maremne.fr »}] Médiathèque L’Escale des livres de Bénesse-Maremne

Inauguration de l’exposition hors-les-murs de Chourouk Hriech

© Chourouk Hriech, Les dessins oasis