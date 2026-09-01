Informations pratiques

Béziers

EXPOSITION HYDROGÈN’OC BIENVENUE DANS LE MULTIVERS ÉNERGÉTIQUE

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-22

Plongez au cœur de l’hydrogène vert et découvrez, à travers une exposition interactive, comment cette énergie pourrait façonner notre avenir.

Et si l’hydrogène vert devenait l’une des énergies du monde de demain ? Cette exposition interactive vous invite à découvrir cette énergie prometteuse à travers sa fabrication, ses usages, ses enjeux et les défis à relever. Expériences et découvertes permettent d’en apprendre davantage tout en s’amusant et d’imaginer comment l’hydrogène pourrait transformer notre quotidien.

Un projet GenHyO Génération Hydrogène Occitanie, avec la Région Occitanie et ses partenaires. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Dive into the world of green hydrogen and discover, through an interactive exhibition, how this energy could shape our future.

L’événement EXPOSITION HYDROGÈN’OC BIENVENUE DANS LE MULTIVERS ÉNERGÉTIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34