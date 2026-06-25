Exposition immersive : La Cité Interdite, six siècles de mystères Cité de l’Histoire Puteaux

La Cité de l’Histoire vous invite à découvrir sa nouvelle exposition immersive consacrée à la célèbre Cité Interdite de Pékin, ancien palais des empereurs de Chine et site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pendant près de 45 minutes, plongez au cœur de ce lieu exceptionnel grâce à un parcours mêlant projections monumentales, décors immersifs et dispositifs interactifs.

earth L’expérience débute par une introduction à l’Axe central de Pékin, l’axe symbolique autour duquel s’est organisée la capitale impériale pendant des siècles. Vous poursuivez ensuite votre voyage avec un film immersif à 360°, raconté à travers les regards de trois témoins de différentes époques : le missionnaire Matteo Ricci au XVIe siècle, le peintre français Jean-Denis Attiret au XVIIIe siècle et une voyageuse contemporaine. De la découverte des portes monumentales aux appartements impériaux, ils vous révèlent les secrets de ce palais longtemps resté inaccessible au monde extérieur.

sparkles Après la projection, explorez librement un espace interactif pour approfondir votre visite. Vous y découvrirez l’histoire des dynasties Ming et Qing, les prouesses architecturales de la Cité Interdite ainsi qu’une frise chronologique mettant en parallèle les grands événements de l’histoire chinoise et française. Une manière originale de comparer ce qui se passait à Pékin pendant que Versailles ou le Louvre écrivaient leur propre histoire.

Pour compléter votre immersion, profitez également d’un coin photo aux décors avec déguisements traditionnels chinois.