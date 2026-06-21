Exposition Ingres et la mode Musée Ingres Bourdelle Montauban

Informations pratiques

Montauban

Exposition Ingres et la mode

Musée Ingres Bourdelle 19 rue de l’Hôtel de Ville Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-07-03

Exposition du 3 juillet au 8 novembre 2026

Ingres montre un goût particulier et très personnel pour la représentation des textiles, qu’il s’agisse des drapés ou de la représentation de la matière même des étoffes.

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Musée Ingres Bourdelle 19 rue de l’Hôtel de Ville Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 22 12 91

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English : Exhibition: Ingres and Fashion

Exhibition from July 3 to November 8, 2026

Ingres shows a particular and very personal taste for the representation of textiles, whether it be drapery or the representation of the material itself of the fabrics.

L’événement Exposition Ingres et la mode Montauban a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme du Grand Montauban