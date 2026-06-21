Exposition Ingres et la mode Musée Ingres Bourdelle Montauban
vendredi 3 juillet 2026 · Musée Ingres Bourdelle · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Exposition Ingres et la mode
Musée Ingres Bourdelle 19 rue de l’Hôtel de Ville Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-07-03
Exposition du 3 juillet au 8 novembre 2026
Ingres montre un goût particulier et très personnel pour la représentation des textiles, qu’il s’agisse des drapés ou de la représentation de la matière même des étoffes.
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Musée Ingres Bourdelle 19 rue de l’Hôtel de Ville Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 22 12 91
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English : Exhibition: Ingres and Fashion
Exhibition from July 3 to November 8, 2026
Ingres shows a particular and very personal taste for the representation of textiles, whether it be drapery or the representation of the material itself of the fabrics.
L’événement Exposition Ingres et la mode Montauban a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme du Grand Montauban