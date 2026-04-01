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Danse Festival Plume En Scène Rue du Général D’Amade Montauban

Danse Festival Plume En Scène Rue du Général D’Amade Montauban mercredi 19 août 2026.

Lieu : Rue du Général D'Amade

Adresse : Complexe Sportif Jacques Chirac

Ville : 82000 Montauban

Département : Tarn-et-Garonne

Début : 2026-08-19T

Fin : 2026-08-22T

Tarif :

Montauban

Danse Festival Plume En Scène

Rue du Général D’Amade Complexe Sportif Jacques Chirac Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-19

L’école de danse Birdy Dance vous invite à la 1ʳᵉ édition du Festival Plume en Scène, un événement artistique et culturel inédit à Montauban, ouvert à tous.
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Rue du Général D’Amade Complexe Sportif Jacques Chirac Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 70 11 56 69  plumenscene.festiv@gmail.com

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English : Dance Plume En Scène Festival

The Birdy Dance dance school invites you to the 1st edition of the Plume en Scène Festival, a unique artistic and cultural event in Montauban, open to all.

L’événement Danse Festival Plume En Scène Montauban a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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