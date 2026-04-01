Danse Festival Plume En Scène Rue du Général D’Amade Montauban
Danse Festival Plume En Scène Rue du Général D’Amade Montauban mercredi 19 août 2026.
Montauban
Danse Festival Plume En Scène
Rue du Général D’Amade Complexe Sportif Jacques Chirac Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-19
L’école de danse Birdy Dance vous invite à la 1ʳᵉ édition du Festival Plume en Scène, un événement artistique et culturel inédit à Montauban, ouvert à tous.
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Rue du Général D’Amade Complexe Sportif Jacques Chirac Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 70 11 56 69 plumenscene.festiv@gmail.com
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English : Dance Plume En Scène Festival
The Birdy Dance dance school invites you to the 1st edition of the Plume en Scène Festival, a unique artistic and cultural event in Montauban, open to all.
L’événement Danse Festival Plume En Scène Montauban a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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