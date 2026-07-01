Visite guidée : la Banque de France de Montauban vous ouvre ses portes !, Banque de France – Montauban, Montauban

Informations pratiques

Visite guidée : la Banque de France de Montauban vous ouvre ses portes ! Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France – Montauban Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes par créneau : visite d’1h comprenant 5 ateliers différents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Des ateliers de jeux et d’activités autour des missions de la Banque de France seront proposés, ainsi que des vidéos consacrées aux réserves d’or et aux techniques permettant de reconnaître un vrai billet d’un faux.

https://my.weezevent.com/journee-europeenne-du-patrimoine-15

Banque de France – Montauban 37 avenue Gambetta, 82000 montauban Montauban 82000 Pomponne Tarn-et-Garonne Occitanie +33620494663 http://www.banquefrance http://linkedin.fr [{« type »: « phone », « value »: « -« }] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 970, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « VISITE DE LA BANQUE DE FRANCE AVEC DES VIDEOS, DES JEUX, DES QUIZZ POUR CONNAITRE LA BANQUE DE FRANCE ET SES MISSIONS », « html »: «

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accès handicapés

des ateliers de jeux, d’activités sur les missions de la Banque de France, des vidéos sur les réserves d’or et comment reconnaître un faux billet d’un vrai

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