Projet artistique participatif, CIAP – Ancien collège, Montauban

Informations pratiques

Projet artistique participatif Vendredi 18 septembre, 18h00 CIAP – Ancien collège Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

À l’occasion de l’inauguration des Journées européennes du patrimoine, l’artiste plasticienne Victoria Niki vous invite à participer à la réalisation d’une œuvre collective, pièce maîtresse de l’exposition Places : ces lieux qui nous habitent, qui ouvrira le 21 novembre.

À ses côtés, venez fabriquer des briques à partir de papier recyclé, livres et journaux, mêlé à un liant. Chaque élément viendra composer un mur inspiré de l’architecture de la ville, révélant une image en transformation, à la croisée de la mémoire, du geste et du territoire.

CIAP – Ancien collège 25 allée de l’empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 63 03 50 http://www.ciap.montauban.com L’ancien collège des Jésuites, édifié à la fin du XVIIe siècle, abrite depuis 2008 le Centre du patrimoine de la ville de Montauban, l’office de tourisme, la Direction du développement culturel et le Conservatoire de danse. Transports à proximité. Présence de parkings. Ascenseur.

A l’occasion de l’inauguration des Journées Européennes du Patrimoine l’artiste plasticienne Victoria Niki vous invite à la rejoindre pour participer à la réalisation d’une œuvre collective, pièce de…

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