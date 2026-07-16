Visite commentée : la chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers, Chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers, Montauban

Informations pratiques

Visite commentée : la chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 14h00, 15h00, 16h00 Chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers Tarn-et-Garonne

Sur réservation. Jauge maximum : 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

L’actuelle maison de retraite de l’Ange-Gardien occupe l’ancien pensionnat des Dames de Nevers. C’est au cœur de cet établissement qu’est bâtie, à la fin du XIXe siècle, une chapelle dédiée à la Vierge, selon un plan dressé par l’abbé Potier.

À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, venez découvrir ce lieu méconnu, dont le décor peint, consacré à des figures féminines de saintes et de religieuses, présente un grand intérêt.

Chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers 22, rue des doreurs, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563630350 »}]

L’actuelle maison de retraite de l’Ange Gardien occupe l’ancien pensionnat des Dames de Nevers. C’est au cœur de cet établissement qu’est bâtie fin XIXe, sur un plan dressé par l’abbé Potier une à la…