Visite commentée : la chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers, Chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers, Montauban
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers · Montauban
Informations pratiques
Visite commentée : la chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 14h00, 15h00, 16h00 Chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers Tarn-et-Garonne
Sur réservation. Jauge maximum : 15 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
L’actuelle maison de retraite de l’Ange-Gardien occupe l’ancien pensionnat des Dames de Nevers. C’est au cœur de cet établissement qu’est bâtie, à la fin du XIXe siècle, une chapelle dédiée à la Vierge, selon un plan dressé par l’abbé Potier.
À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, venez découvrir ce lieu méconnu, dont le décor peint, consacré à des figures féminines de saintes et de religieuses, présente un grand intérêt.
Chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers 22, rue des doreurs, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563630350 »}]
L’actuelle maison de retraite de l’Ange Gardien occupe l’ancien pensionnat des Dames de Nevers. C’est au cœur de cet établissement qu’est bâtie fin XIXe, sur un plan dressé par l’abbé Potier une à la…
À voir aussi à Montauban (Tarn-et-Garonne)
- Danse Festival Plume En Scène Rue du Général D’Amade Montauban 19 août 2026
- Visite guidée : la Banque de France de Montauban vous ouvre ses portes !, Banque de France – Montauban, Montauban 19 septembre 2026
- Clichés Montalbanais : Balade guidée photographique, CIAP – Ancien collège, Montauban 19 septembre 2026
- Exposition temporaire « Sauver les enfants juifs. Une éthique en résistance à Moissac », Musée de la Résitance et du Combattant, Montauban 19 septembre 2026
- Le temps d’une pose usages et histoires de la photographie en Tarn-et-Garonne Espace Les Augustins Montauban 19 septembre 2026