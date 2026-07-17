Visite libre de la cour et de l’escalier d’honneur de l’hôtel Lefranc de Pompignan, Hôtel Le Franc de Pompignan, Montauban

Informations pratiques

Visite libre de la cour et de l’escalier d’honneur de l’hôtel Lefranc de Pompignan 19 et 20 septembre Hôtel Le Franc de Pompignan Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Franchissez les portes de ce bel hôtel particulier construit à la fin du XVIIe siècle, qui fut la demeure du poète Jean-Jacques Lefranc de Pompignan (1709-1784), avocat et fondateur de l’Académie de Montauban.

Son portail monumental et son escalier d’honneur témoignent de la richesse de la famille de Pompignan. L’hôtel particulier fut ensuite vendu à la famille d’Armand Cambon, peintre, ami d’Ingres et premier conservateur du musée de la ville.

Ouverture exceptionnelle avec l’aimable autorisation du propriétaire.

Hôtel Le Franc de Pompignan 10 rue Armand Cambon, 82000 Montauban Montauban 82000 Issanchou Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 20 10 46 Cet hôtel fut la demeure de Jean-Jacques Le Franc de Pompignan (1709-1784), juriste, homme de lettres, élu à l’Académie Française et premier président de la Cour des Aides de Montauban. Il obtint du roi des lettres patentes pour créer l’Académie de Montauban. Cette demeure du XVIIe siècle est représentative des hôtels particuliers de Montauban.

Franchissez les portes de ce bel hôtel particulier construit à la fin du 17e siècle, qui fut la demeure du poète Jean-Jacques Lefranc de Pompignan

©Cour de l’hôtel Lefranc de Pompignan © Ciap