Visite libre du couloir d’entrée voûté et de la cour de l’hôtel de Bar, Ancien hôtel particulier, Montauban

Informations pratiques

Visite libre du couloir d’entrée voûté et de la cour de l’hôtel de Bar 19 et 20 septembre Ancien hôtel particulier Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le célèbre portail torsadé ouvre sur l’un des plus anciens hôtels particuliers conservés à Montauban, édifié à la fin du XVe siècle.

Empruntez le couloir d’entrée et admirez une série de chapiteaux sculptés avant de découvrir une élégante cour, dominée par une tour seigneuriale.

Ne manquez pas la voûte gothique à liernes et tiercerons du magasin jouxtant l’entrée, qui faisait partie de l’édifice d’origine.

Ouverture exceptionnelle avec l’aimable autorisation du propriétaire.

Ancien hôtel particulier 43, rue de la République 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie

Le célèbre portail torsadé ouvre sur l’un des plus anciens hôtels particuliers conservé à Montauban, élevé à la fin du 15e siècle. Empruntez le couloir d’entrée, admirez une série de chapiteaux avant…

©Portail de l’hôtel de Bar © Ciap