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Visite libre du couloir d’entrée voûté et de la cour de l’hôtel de Bar, Ancien hôtel particulier, Montauban

samedi 19 septembre 2026 · Ancien hôtel particulier · Montauban

Visite libre du couloir d’entrée voûté et de la cour de l’hôtel de Bar, Ancien hôtel particulier, Montauban

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancien hôtel particulier
Adresse
43, rue de la République 82000 Montauban
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre du couloir d’entrée voûté et de la cour de l’hôtel de Bar 19 et 20 septembre Ancien hôtel particulier Tarn-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le célèbre portail torsadé ouvre sur l’un des plus anciens hôtels particuliers conservés à Montauban, édifié à la fin du XVe siècle.
Empruntez le couloir d’entrée et admirez une série de chapiteaux sculptés avant de découvrir une élégante cour, dominée par une tour seigneuriale.
Ne manquez pas la voûte gothique à liernes et tiercerons du magasin jouxtant l’entrée, qui faisait partie de l’édifice d’origine.

Ouverture exceptionnelle avec l’aimable autorisation du propriétaire.

Ancien hôtel particulier 43, rue de la République 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie
Le célèbre portail torsadé ouvre sur l’un des plus anciens hôtels particuliers conservé à Montauban, élevé à la fin du 15e siècle. Empruntez le couloir d’entrée, admirez une série de chapiteaux avant…

©Portail de l’hôtel de Bar © Ciap

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