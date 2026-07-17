Visite libre du couloir d’entrée voûté et de la cour de l’hôtel de Bar, Ancien hôtel particulier, Montauban
samedi 19 septembre 2026 · Ancien hôtel particulier · Montauban
Informations pratiques
Visite libre du couloir d’entrée voûté et de la cour de l’hôtel de Bar 19 et 20 septembre Ancien hôtel particulier Tarn-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le célèbre portail torsadé ouvre sur l’un des plus anciens hôtels particuliers conservés à Montauban, édifié à la fin du XVe siècle.
Empruntez le couloir d’entrée et admirez une série de chapiteaux sculptés avant de découvrir une élégante cour, dominée par une tour seigneuriale.
Ne manquez pas la voûte gothique à liernes et tiercerons du magasin jouxtant l’entrée, qui faisait partie de l’édifice d’origine.
Ouverture exceptionnelle avec l’aimable autorisation du propriétaire.
Ancien hôtel particulier 43, rue de la République 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie
Le célèbre portail torsadé ouvre sur l’un des plus anciens hôtels particuliers conservé à Montauban, élevé à la fin du 15e siècle. Empruntez le couloir d’entrée, admirez une série de chapiteaux avant…
©Portail de l’hôtel de Bar © Ciap
À voir aussi à Montauban (Tarn-et-Garonne)
- Danse Festival Plume En Scène Rue du Général D’Amade Montauban 19 août 2026
- Projet artistique participatif, CIAP – Ancien collège, Montauban 18 septembre 2026
- Visite guidée : la Banque de France de Montauban vous ouvre ses portes !, Banque de France – Montauban, Montauban 19 septembre 2026
- Visite libre de la cour et de l’escalier d’honneur de l’hôtel Lefranc de Pompignan, Hôtel Le Franc de Pompignan, Montauban 19 septembre 2026
- Visite commentée : la chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers, Chapelle néo-gothique du pensionnat des dames de Nevers, Montauban 19 septembre 2026