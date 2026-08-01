Exposition-installation Centre d’Art Contemporain Frank Popper Marcigny

Informations pratiques

Marcigny

Exposition-installation

Centre d’Art Contemporain Frank Popper 2 place du Prieuré Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-08-16

Sonja Rex-Junod et Hartlib Rex

Céramiques et peintures, plus de 450 œuvres du legs de Yves Junod.

Vernissage le 15/08/2026 à 17h.

Visites en médiation culturelle uniquement sur rendez-vous. .

Centre d’Art Contemporain Frank Popper 2 place du Prieuré Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 11 03

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English : Exposition-installation

L’événement Exposition-installation Marcigny a été mis à jour le 2026-08-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III