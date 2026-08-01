Exposition-installation Centre d’Art Contemporain Frank Popper Marcigny
dimanche 16 août 2026 · Centre d'Art Contemporain Frank Popper · Marcigny
Informations pratiques
Marcigny
Exposition-installation
Centre d’Art Contemporain Frank Popper 2 place du Prieuré Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-08-16
Sonja Rex-Junod et Hartlib Rex
Céramiques et peintures, plus de 450 œuvres du legs de Yves Junod.
Vernissage le 15/08/2026 à 17h.
Visites en médiation culturelle uniquement sur rendez-vous. .
Centre d’Art Contemporain Frank Popper 2 place du Prieuré Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 11 03
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English : Exposition-installation
L’événement Exposition-installation Marcigny a été mis à jour le 2026-08-07 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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