Exposition : Intelligence artificielle, Droits devant !, Médiathèque de Mirepoix, Mirepoix

Informations pratiques

Exposition : Intelligence artificielle, Droits devant ! 2 et 3 octobre Médiathèque de Mirepoix Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Un tour d’horizon dessiné autour de l’intelligence artificielle, de ses enjeux et éventuelles conséquences pour la société – notamment sur les droits humains qui vise à encourager un regard critique et citoyen en faveur d’un développement et d’une utilisation éthique de l’IA. Cette exposition est prêtée par la Bibliothèque départementale de l’Ariège.

Médiathèque de Mirepoix 14 rue Vidal Lablache 09500 Mirepoix Mirepoix 09500 Ariège Occitanie 0561688144 https://mediathequesdupaysdemirepoix.pom09ariege.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100067498802682

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