Informations pratiques

Chabris

Exposition Interactive La Cour des contes

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-10

Exposition Interactive La Cour des contes

Grâce à la Bibliothèque Départementale de l’Indre, les plus jeunes sont invités à enquêter à la médiathèque. Une enquête policière pour les plus jeunes, dans l’univers du conte ! (à partir de 7 ans, durée 30 minutes)

Blanche neige a été tuée… Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il faut trouver le coupable !

Ce sont les nains qui vont s’y coller. Les nains ? Des inspecteurs de petite taille, mais de grande sagacité les enfants sont aux manettes !

Animation gratuite, ouverte à tous à partir de 7 ans. Renseignements au 02 54 40 39 29. Entrée libre aux heures d’ouverture. .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29

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English :

Interactive Exhibition The Court of Tales

L’événement Exposition Interactive La Cour des contes Chabris a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Chabris Pays de Bazelle