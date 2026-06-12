Chabris

Pêche aux histoires

La Plage Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Pêche aux histoires au Parc Plage.

Dans le cadre de l’évènement Partir en livres , la médiathèque de Chabris et les bénévoles de Lire et faire lire invitent les enfants de 2 à 10 ans pour une pêche aux histoires. Chaque petit canard pêché donne droit à une histoire avec vos héros préférés, à lire sur place seul, ou se faire raconter. .

La Plage Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29

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English :

Story Hunt at Parc Plage.

L’événement Pêche aux histoires Chabris a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chabris Pays de Bazelle