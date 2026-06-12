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Pêche aux histoires Chabris

Pêche aux histoires Chabris

Pêche aux histoires Chabris jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : La Plage

Ville : 36210 Chabris

Département : Indre

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Chabris

Pêche aux histoires

La Plage Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Pêche aux histoires au Parc Plage.
Dans le cadre de l’évènement Partir en livres , la médiathèque de Chabris et les bénévoles de Lire et faire lire invitent les enfants de 2 à 10 ans pour une pêche aux histoires. Chaque petit canard pêché donne droit à une histoire avec vos héros préférés, à lire sur place seul, ou se faire raconter.   .

La Plage Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29 

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English :

Story Hunt at Parc Plage.

L’événement Pêche aux histoires Chabris a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chabris Pays de Bazelle

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