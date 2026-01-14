Exposition Interactive Derrière la bibliothèque Sermoyer

Informations pratiques

Sermoyer

Exposition Interactive

Derrière la bibliothèque 215 rue de Chenevière Sermoyer Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Découverte de la Science pour le grand public.

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Derrière la bibliothèque 215 rue de Chenevière Sermoyer 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 50 49 50 bibliotheque-sermoyer@orange.fr

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English :

Science discovery for the general public.

L’événement Exposition Interactive Sermoyer a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux