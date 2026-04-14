Exposition : jamais trop rococo, Musée des Beaux-arts, Rouen

Exposition : jamais trop rococo Samedi 23 mai, 19h00 Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Exubérant, fantasque, raffiné : le style rocaille du XVIIIe siècle se dévoile dans toute sa richesse. Jamais trop rococo ! explore l’univers des ornemanistes, ces inventeurs de formes dont les dessins inspiraient ébénistes, faïenciers, sculpteurs ou bronziers à travers toute l’Europe.

Grâce à près de deux cents dessins, gravures et objets, l’exposition montre comment ce style foisonnant a marqué les arts décoratifs : coquilles, volutes, motifs végétaux et chinoiseries envahissent les intérieurs et nourrissent l’imagination des artistes. Elle dévoile aussi la modernité de cette esthétique, dont certains motifs réapparaissent aujourd’hui jusque dans le tatouage contemporain.

Une découverte spectaculaire du dessin d’ornement à travers les époques !

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

Exubérant, fantasque, raffiné : le style rocaille du XVIIIe siècle se dévoile dans toute sa richesse. Jamais trop rococo ! explore l’univers des ornemanistes, ces inventeurs de formes dont les ou à à…

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