Exposition Jardin de Feuilles Parking Vesly

Vesly

Exposition Jardin de Feuilles

Parking 1 Place du Carrouge Vesly Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Exposition à l’occasion du centenaire de la mort de Claude Monet. Avec la participation de la classe de GS et ACM de Vesly. .

Parking 1 Place du Carrouge Vesly 27870 Eure Normandie +33 6 08 54 94 07 lartelierdujeudi@gmail.com

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English : Exposition Jardin de Feuilles

L’événement Exposition Jardin de Feuilles Vesly a été mis à jour le 2026-04-17 par Vexin Normand Tourisme