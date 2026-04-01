Exposition Jardin de Feuilles Parking Vesly
Exposition Jardin de Feuilles Parking Vesly samedi 25 avril 2026.
Vesly
Exposition Jardin de Feuilles
Parking 1 Place du Carrouge Vesly Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Exposition à l’occasion du centenaire de la mort de Claude Monet. Avec la participation de la classe de GS et ACM de Vesly. .
Parking 1 Place du Carrouge Vesly 27870 Eure Normandie +33 6 08 54 94 07 lartelierdujeudi@gmail.com
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English : Exposition Jardin de Feuilles
L’événement Exposition Jardin de Feuilles Vesly a été mis à jour le 2026-04-17 par Vexin Normand Tourisme
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