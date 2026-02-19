Exposition JARDIN MIROIR DE JEAN-PAUL AGOSTI, 46 rue Grande Saint-Paul-de-Vence

Exposition JARDIN MIROIR DE JEAN-PAUL AGOSTI,

Début : Lundi 2026-05-05

fin : 2026-07-04

2026-05-05

Première exposition solo du peintre Jean-Paul Agosti à la 46 St Paul Gallery, présentant une sélection d’aquarelles et d’acryliques sur toile issues de plus de 20 ans de création.

46 rue Grande 46 St Paul Gallery Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 24 51 82 audrenannabelle06@gmail.com

English :

Painter Jean-Paul Agosti?s first solo show at 46 St Paul Gallery, presenting a selection of watercolors and acrylics on canvas from over 20 years of creative work.

