Exposition JARDIN MIROIR DE JEAN-PAUL AGOSTI, 46 rue Grande Saint-Paul-de-Vence
Exposition JARDIN MIROIR DE JEAN-PAUL AGOSTI, 46 rue Grande Saint-Paul-de-Vence mardi 5 mai 2026.
Exposition JARDIN MIROIR DE JEAN-PAUL AGOSTI,
46 rue Grande 46 St Paul Gallery Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-05
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-05-05
Première exposition solo du peintre Jean-Paul Agosti à la 46 St Paul Gallery, présentant une sélection d’aquarelles et d’acryliques sur toile issues de plus de 20 ans de création.
.
46 rue Grande 46 St Paul Gallery Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 24 51 82 audrenannabelle06@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Painter Jean-Paul Agosti?s first solo show at 46 St Paul Gallery, presenting a selection of watercolors and acrylics on canvas from over 20 years of creative work.
L’événement Exposition JARDIN MIROIR DE JEAN-PAUL AGOSTI, Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence