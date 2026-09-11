Exposition Jean Georges Penabert, Mairie, Arudy

Informations pratiques

Exposition du photographe Jean Georges Penabert 19 et 20 septembre Mairie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Jean Georges Penabert

Né à Arudy le 23 avril 1825, Jean Georges Penabert fut d’abord portraitiste et aquarelliste avant de devenir l’un des grands photographes du XIXe siècle.

L’exposition présente une sélection de ses œuvres, tant picturales que photographiques, et invite à découvrir les différentes facettes de son talent.

Mairie 2 place de l’Hôtel de ville 64260 Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Jean Georges Penabert

©Gallica (BNF)