Exposition Jean Georges Penabert, Mairie, Arudy
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Arudy
Informations pratiques
Exposition du photographe Jean Georges Penabert 19 et 20 septembre Mairie Pyrénées-Atlantiques
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Jean Georges Penabert
Né à Arudy le 23 avril 1825, Jean Georges Penabert fut d’abord portraitiste et aquarelliste avant de devenir l’un des grands photographes du XIXe siècle.
L’exposition présente une sélection de ses œuvres, tant picturales que photographiques, et invite à découvrir les différentes facettes de son talent.
Mairie 2 place de l’Hôtel de ville 64260 Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Jean Georges Penabert
©Gallica (BNF)
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