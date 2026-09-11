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Exposition Jean Georges Penabert, Mairie, Arudy

samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Arudy

Exposition Jean Georges Penabert, Mairie, Arudy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
2 place de l'Hôtel de ville 64260 Arudy
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit.

Exposition du photographe Jean Georges Penabert 19 et 20 septembre Mairie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Jean Georges Penabert
Né à Arudy le 23 avril 1825, Jean Georges Penabert fut d’abord portraitiste et aquarelliste avant de devenir l’un des grands photographes du XIXe siècle.
L’exposition présente une sélection de ses œuvres, tant picturales que photographiques, et invite à découvrir les différentes facettes de son talent.

Mairie 2 place de l’Hôtel de ville 64260 Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Jean Georges Penabert

©Gallica (BNF)

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