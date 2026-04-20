Exposition Jean-Pierre SEGALEN Au-dessus des Halles Audierne
Exposition Jean-Pierre SEGALEN Au-dessus des Halles Audierne samedi 23 mai 2026.
Audierne
Exposition Jean-Pierre SEGALEN
Au-dessus des Halles 2 place de la Liberté Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-05-23
mercredi 10h30/12h30
vendredi 17/19h
samedi 10h/13h .
Au-dessus des Halles 2 place de la Liberté Audierne 29770 Finistère Bretagne
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English : Exposition Jean-Pierre SEGALEN
L’événement Exposition Jean-Pierre SEGALEN Audierne a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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