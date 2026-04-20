Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Jean-Pierre SEGALEN Au-dessus des Halles Audierne

Exposition Jean-Pierre SEGALEN Au-dessus des Halles Audierne samedi 23 mai 2026.

Lieu : Au-dessus des Halles

Adresse : 2 place de la Liberté

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Audierne

Exposition Jean-Pierre SEGALEN

Au-dessus des Halles 2 place de la Liberté Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-05-23

mercredi 10h30/12h30
vendredi 17/19h
samedi 10h/13h   .

Au-dessus des Halles 2 place de la Liberté Audierne 29770 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Jean-Pierre SEGALEN

L’événement Exposition Jean-Pierre SEGALEN Audierne a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

À voir aussi à Audierne (Finistère)