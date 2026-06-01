Exposition John Howe Châteaux, Cités et Forteresses Guérande

Guérande

Exposition John Howe Châteaux, Cités et Forteresses

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09

Exposition John Howe Châteaux, Cités et Forteresses

Découvrez la dimension architecturale de l’univers de John Howe. L’artiste a imaginé et dessiné de nombreux châteaux et forteresses qui peuplent les récits de l’imaginaire médiéval. Présentées sous la forme d’un parcours pop‑up conçu spécialement pour l’exposition, les œuvres sont reproduites en grand format et plongent le visiteur dans ces architectures fantastiques. Cette sélection réunit des créations issues de son travail sur Le Seigneur des Anneaux, ainsi qu’un ensemble consacré à la cathédrale Notre‑Dame de Strasbourg, longtemps considérée comme le plus haut édifice du monde.

Exposition organisée dans le cadre du parcours Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe .

Pendant plus de 4 mois, découvrez l’art de John Howe à travers un parcours inédit imaginé sur le territoire. Artiste de renommée internationale, John Howe a notamment contribué à façonner l’esthétique des trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, réalisées par Peter Jackson, donnant vie à l’univers de J. R. R. Tolkien. Près de 150 œuvres, réparties sur quatre lieux La Baule, Guérande, Herbignac, Batz-sur-Mer- vous plongent dans un voyage unique entre légendes, univers fantastiques et imaginaire médiéval.

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Accès avec un billet d’entrée à la Porte Saint-Michel-Château-Musée de Guérande, aux horaires d’ouvertures du site. .

Porte Saint-Michel Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 05 05 porte.saintmichel@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Exposition John Howe Châteaux, Cités et Forteresses Guérande a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44