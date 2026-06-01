Exposition John Howe La nature souveraine Château de Ranrouët Herbignac
Exposition John Howe La nature souveraine Château de Ranrouët Herbignac samedi 20 juin 2026.
Herbignac
Exposition John Howe La nature souveraine
Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12
Exposition John Howe La nature souveraine
Découvrez la dimension végétale de l’univers artistique de John Howe. Au cœur de ce site où la nature semble entourer et protéger les ruines, les œuvres dialoguent avec le paysage et invitent à une immersion sensible dans l’imaginaire médiéval. La sélection présentée rassemble des œuvres inspirées du Seigneur des Anneaux, notamment les célèbres Ents, ces arbres vivants défenseurs des forêts de la Terre du Milieu, ainsi que d’autres grands récits comme Le Hobbit, Le Roi Arthur ou Beowulf. Un parcours en harmonie avec le site, où se mêlent nature, légendes et mondes fantastiques.
Exposition organisée dans le cadre du parcours Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe .
Pendant plus de 4 mois, découvrez l’art de John Howe à travers un parcours inédit imaginé sur le territoire. Artiste de renommée internationale, John Howe a notamment contribué à façonner l’esthétique des trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, réalisées par Peter Jackson, donnant vie à l’univers de J. R. R. Tolkien. Près de 150 œuvres, réparties sur quatre lieux La Baule, Guérande, Herbignac, Batz-sur-Mer- vous plongent dans un voyage unique entre légendes, univers fantastiques et imaginaire médiéval.
Organisez votre parcours et découvrez tous les lieux sur voyages-fantastiques.cap-atlantique.fr
Accès avec le billet d’entrée au Château de Ranrouët, aux horaires d’ouvertures du Château. .
Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition John Howe La nature souveraine Herbignac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
À voir aussi à Herbignac (Loire-Atlantique)
- Invitation aux vergers La Gassun Herbignac 10 juin 2026
- Concert Histoires d’Anches Salle l’Orée du Bois Herbignac 12 juin 2026
- Concert Histoires d’Anches, Salle l’Orée du Bois, Herbignac 12 juin 2026
- Bienvenue dans mon jardin au naturel Le Jardin de Joël Herbignac 13 juin 2026
- Bienvenue dans mon jardin au naturel Les Chemins d’Éléonore Herbignac 13 juin 2026