Exposition John Howe L’écrin des légendes La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Exposition John Howe L’écrin des légendes

Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Exposition John Howe L’écrin des légendes

Découvrez une vision d’ensemble de l’univers artistique de John Howe. Cette exposition met en lumière la richesse de son travail à travers une sélection de dessins et peintures originaux, ainsi que des œuvres numériques, illustrant les différentes techniques de l’artiste, de l’édition au cinéma. Des œuvres emblématiques, ayant notamment servi de références pour les trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, côtoient ici des créations issues de contes, légendes et recherches personnelles, offrant un regard complet sur son imaginaire.

Exposition organisée dans le cadre du parcours Voyages fantastiques à travers l’art de John Howe .

Pendant plus de 4 mois, découvrez l’art de John Howe à travers un parcours inédit imaginé sur le territoire. Artiste de renommée internationale, John Howe a notamment contribué à façonner l’esthétique des trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, réalisées par Peter Jackson, donnant vie à l’univers de J. R. R. Tolkien. Près de 150 œuvres, réparties sur quatre lieux La Baule, Guérande, Herbignac, Batz-sur-Mer- vous plongent dans un voyage unique entre légendes, univers fantastiques et imaginaire médiéval.

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Entrée libre

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Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

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L’événement Exposition John Howe L’écrin des légendes La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44