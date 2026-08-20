Exposition Joseph Saint-Dizier, Sainte-Barbe, Sainte-Barbe

Informations pratiques

Exposition Joseph Saint-Dizier 19 et 20 septembre Sainte-Barbe Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire et les oeuvres de Joseph Saint-Dizier, homme d’engagement et artiste haut en couleurs !

Rendez-vous dans la salle du conseil municipal de Sainte-Barbe.

Sainte-Barbe sainte-barbe 88700 Sainte-Barbe 88700 Vosges Grand Est

Découvrez l’histoire et les oeuvres de Joseph Saint-Dizier, homme d’engagement et artiste haut en couleurs !

©commune de Sainte-Barbe