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AGENDA · Sainte-Barbe

Exposition Joseph Saint-Dizier, Sainte-Barbe, Sainte-Barbe

samedi 19 septembre 2026 · Sainte-Barbe

Exposition Joseph Saint-Dizier, Sainte-Barbe, Sainte-Barbe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Sainte-Barbe
Adresse
sainte-barbe 88700
Ville
88700 Sainte-Barbe
Département
Vosges

Exposition Joseph Saint-Dizier 19 et 20 septembre Sainte-Barbe Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire et les oeuvres de Joseph Saint-Dizier, homme d’engagement et artiste haut en couleurs !
Rendez-vous dans la salle du conseil municipal de Sainte-Barbe.

Sainte-Barbe sainte-barbe 88700 Sainte-Barbe 88700 Vosges Grand Est
Découvrez l’histoire et les oeuvres de Joseph Saint-Dizier, homme d’engagement et artiste haut en couleurs !

©commune de Sainte-Barbe

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