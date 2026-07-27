EXPOSITION JUNGLES PARALLÈLES Fabrezan

Informations pratiques

Fabrezan

EXPOSITION JUNGLES PARALLÈLES

Avenue du Café Peyrou Fabrezan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-10-01

Le Centre des Arts de Fabrezan expose !

Découvrez les oeuvres de plusieurs artistes

AN.SO

Née en Finistère, An.So a grandi dans le respect de la culture, du patrimoine et des légendes bretonnes qui ont défini les bases de son monde intérieur. Curieuse de tout et nourrie par les voyages, la musique et les rencontres, c’est à l’âge de 45 ans, qu’elle trouve le moyen d’extérioriser sa sensibilité, d’évacuer sa colère et de revendiquer ses espoirs en s’autorisant à exprimer ses émotions par la création artistique, totalement, et avec la plus grande sincérité.

Martin CAUVEL

Dans les pas d’artistes qui lui ont donné à rêver, Martin Cauvel s’inspire de Da do, Larcenet, Francis Bacon ou encore Léo Ferré. Il développe un langage fait d’imprévus et d’erreurs, où des images et des visages se dévoilent et l’invitent dans leurs transe. Illustrateur, peintre, performeur, il prend tous les supports pour terrain d’expression.

Sonia LÊ VAN LÊ

Spirit[e] convoque des figures symboliques inspirées de croyances anciennes, d’archétypes spirituels ou de mythes universels. Totems fragiles et puissants, les sculptures/costumes évoquent shamans, arcanes et créatures hybrides, autant de formes qui interrogent le lien entre art, rituel et transformation. Le papier est mon médium froissé, déchiré, modelé, il révèle une matière à la fois résistante, vulnérable et vivante. Dans ce travail libre et instinctif chaque sculpture est habitée d’une énergie propre qui invite à la métamorphose.

Karma DAMOUR

Je recherche le sens qui apparaît dans les choses simples, l’endroit où le monde se révèle sans se dire, se devine seulement. L’encre austère permet les jeux de transparence afin que prenne forme un moment suspendu, une pendule, une sensation juste, une certaine plénitude, un voyage en paysage intérieur dont l’histoire a pris naissance au dehors…

.

Avenue du Café Peyrou Fabrezan 11200 Aude Occitanie +33 7 62 48 02 24 asso-C451@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fabrezan Arts Center is hosting an exhibition!

Discover works by several artists:

AN.SO

Born in Finistère, An.So grew up surrounded by respect for Breton culture, heritage, and legends, which laid the foundation for her inner world. Curious about everything and inspired by travel, music, and new encounters, it was at the age of 45 that she found a way to externalize her sensitivity, release her col%and to assert her hopes by allowing herself to express her emotions through artistic creation, fully and with the utmost sincerity.

Martin CAUVEL

Following in the footsteps of artists who inspired him to dream, Martin Cauvel draws inspiration from Da do, Larcenet, Francis Bacon, and Léo Ferré. He develops a language made up of the unexpected and of errors, where images and faces reveal themselves and invite him into their trance. As an illustrator, painter, and performance artist, he uses all media as a canvas for expression.

Sonia L%CA VAN L%CA

Spirit[e] summons symbolic figures inspired by ancient beliefs, spiritual archetypes, and universal myths. Fragile yet powerful totems, these sculptures/costumes evoke shamans, arcane beings, and hybrid creatures—forms that explore the connection between art, ritual, and transformation. Paper is my medium: crumpled, torn, and shaped, it reveals a material that is at once resilient, vulnerable, and alive. In this free and instinctive process, each sculpture is imbued with its own energy that invites metamorphosis.

Karma DAMOUR

I seek the meaning that emerges in simple things, the place where the world reveals itself without speaking, where it can only be sensed. The austere ink allows for plays of transparency, giving form to a suspended moment, a pendulum, a precise sensation, a certain fullness, a journey through an inner landscape whose story began on the outside…

L’événement EXPOSITION JUNGLES PARALLÈLES Fabrezan a été mis à jour le 2026-07-27 par