Exposition « Kazuo Kitai, l’éloge du quotidien – Soixante ans à photographier le Japon »

L’exposition

s’articule autour de quatre sections : la première Se révolter / Sanrizuka, Résistance, Barricades, revient sur les débuts de Kitai notamment au

travers de ses séries sur les luttes étudiantes. Puis avec La vie à la

campagne / Paysages vaguement familiers, Vers les villages, le visiteur est immergé dans la mélancolie de la campagne

japonaise des années 1970. La troisième section intitulée Vivre en milieu urbain / Funabashi Story, Histoires de Shinsekai donne à appréhender le quotidien de la classe moyenne dans

les villes-dortoirs de la banlieue de Tokyo dans les années 1980, ainsi que le

quartier populaire de Shinsekai à Osaka. L’exposition se clôture par une

section dédiée à un travail plus intimiste du photographe (Promenades avec mon Leica) et sur l’une de ses dernières séries, IROHA, qui témoigne de sa capacité intacte à se renouveler à 80

ans.

Autour de l’exposition

Conférence d’ouverture / mercredi 29 avril à 18h

Satomi Fujimura, commissaire de l’exposition

Cinéma > Documentaires de Shinsuke Ogawa – Habiter les luttes, habiter les lieux

jeudi 30 avril / vendredi 22 mai / samedi 20 juin

Conférence > Politique de la rue / mardi 16 juin à 18h30

Nicolas Pinet (sociologue et enseignant en études japonaises à l’université d’Aix-Marseille)

Le photographe Kazuo Kitai est l’un des grands maîtres

de la photographie japonaise, pourtant encore peu connu

en Europe. Depuis les années 1960, il documente la

société japonaise « de l’intérieur » : mouvements étudiants, luttes paysannes, villages voués à disparaître, banlieues en plein essor, instants ordinaires… Cette rétrospective permet ainsi de saisir l’évolution d’un regard profondément humaniste, attentif aux transformations du Japon et à la mémoire de ceux qui l’habitent. À travers près de 130 tirages, elle offre une traversée complète de son oeuvre, depuis les séries militantes des années 1960-1970 jusqu’à ses travaux les plus récents réalisés chez lui.

Du jeudi 30 avril 2026 au samedi 25 juillet 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, samedi

de 11h00 à 19h00

Fermé le jeudi 14 mai 2026

Fermé le vendredi 08 mai 2026

Fermé le vendredi 01 mai 2026

payant

Tarif : 5 € / Réduit : 3 €

Réservation : www.mcjp.fr

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T22:00:00+02:00

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