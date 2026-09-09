Exposition « La Chaise-Dieu au fil du 20ème siècle », Salles casadéennes, La Tour

Informations pratiques

Exposition « La Chaise-Dieu au fil du 20ème siècle » 19 et 20 septembre Salles casadéennes Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le groupe Mémoires est une association créée pour rechercher, collecter et exposer les archives, photographies, cartes postales, affiches, etc… sur La Chaise-Dieu. Cette exposition retrace La Chaise-Dieu au 20ème siècle dans les salles casadéennes à côté de l’abbatiale en entrée libre tout le week-end

Salles casadéennes 1 avenue de la gare 43160 LA CHAISE DIEU La Tour 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Le groupe Mémoires est une association créée pour rechercher, collecter et exposer les archives, photographies, cartes postales, affiches, etc… sur La Chaise-Dieu. Cette exposition retrace La au à…

associationmémoires©lachaisedieu