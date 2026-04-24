Exposition | La chanson française Médiathèque Lamonzie-Saint-Martin

Lamonzie-Saint-Martin

Exposition | La chanson française

Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-05-22

La chanson française comme vous ne l’avez jamais chanté !

Une histoire de la chanson française depuis ses origines jusqu’à nos jours les revues à grands spectacles, les chansons à textes, les poètes. Des caves de Saint-Germain des Prés aux immenses salles de concerts, la chanson française d’abord intimiste s’enrichit en puisant aux sources culturelles et musicales les plus variées.

Des livres documentaires, 16 panneaux illustrés, un Quiz, 33 et 45 tours, tourne disque, ambiance avec accessoires, déco vintage… .

Médiathèque 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 20 04 mediatheque.lamonzie@la-cab.fr

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English : Exposition | La chanson française

L’événement Exposition | La chanson française Lamonzie-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides