Informations pratiques

La Bastide-Clairence

Exposition la Collective

Espace Darrieux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:30:00

fin : 2026-08-02 12:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Cette exposition rassemble les œuvres des membres de l’association ARKUA, offrant un aperçu de la diversité des professionnels des métiers d’art présents au cœur du village de La Bastide Clairence.

Une même passion unit ces créateurs celle de transformer la matière, d’inventer, de transmettre, de faire dialoguer tradition et création contemporaine tout en défendant des modèles économiques fragiles.

Vernissage le jeudi 23 juillet à partir de 18 h. .

Espace Darrieux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition la Collective

L’événement Exposition la Collective La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque