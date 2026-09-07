Exposition : La côte Vermeil, fa temps, Atelier des Découvertes, Port-Vendres

Informations pratiques

Exposition : La côte Vermeil, fa temps 18 – 20 septembre Atelier des Découvertes Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

« La côte Vermeille, fa temps », en partenariat avec Collioure par l’image, Photos studio Sanchez Port-Vendres, Cerbère Objectifs et Perspectives

Cette exposition de photographies et de cartes postales anciennes met en lumière la vie passée sur le littoral au début du XXe siècle. Certains clichés sont inédits, issus de collections privées ou de photos de familles, ils apportent une vision intime du quotidien des habitants de la côte rocheuse.

Dans le cadre de l’exposition, nous faisons appel à la mémoire collective pour recueillir vos souvenirs et vos témoignages pour légender les photos. Aidez-nous à retrouver un peu de la vie d’antan !

Atelier des Découvertes Site de Paulilles, 66660 Port-Vendres Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 95 23 40 http://www.cd66.fr Le site de Paulilles est considéré comme un des plus beau joyaux de la côte catalane. Ce lieu paisible invite à se détendre, se ressourcer, se promener entre la mer et les vignes. Transport en commun. Parking gratuit. Stationnement PMR. Sentier du littoral.

« La côte Vermeille, fa temps », en partenariat avec Collioure par l’image, Photos studio Sanchez Port-Vendres, Cerbère Objectifs et Perspectives

©Collioure par l’image