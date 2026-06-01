Exposition La Cour des contes Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise
Exposition La Cour des contes Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise mercredi 24 juin 2026.
Falaise
Exposition La Cour des contes
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-06-24
CONTE POLICIER INTÉRACTIF
Blanche neige a été tuée… Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il faut trouver le coupable !
CONTE POLICIER INTÉRACTIF
Blanche neige a été tuée… Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte.
Il faut trouver le coupable ! Ce sont les nains qui vont s’y coller.
Les nains ? Des inspecteurs de petite taille, mais de grande sagacité les enfants sont aux manettes !
Une exposition interactive, prêtée par la Bibliothèque du Calvados, sur l’univers fantastique des contes.
Venez tester des casques de réalité virtuelle et tenter de résoudre une enquête policière.
Gratuit, tout public .
Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition La Cour des contes
INTERACTIVE DETECTIVE STORY
Snow White has been killed? Prince Philippe gives us the lowdown straight away. Not only is the tragedy appalling, but the characters find themselves unemployed for lack of a tale. We’ve got to find the culprit!
L’événement Exposition La Cour des contes Falaise a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Falaise Suisse Normande
À voir aussi à Falaise (Calvados)
- Conférence Deux destins extraordinaires de femmes ordinaires sous l’Occupation par Bernard Martin Mémorial de Falaise Falaise 17 juin 2026
- Concert Des musicien.nes face aux victimes de guerre par les élèves de l’École de Musique du Pays de Falaise Mémorial de Falaise Falaise 18 juin 2026
- Brocante de la Fresnaye Rue Georges Clemenceau Falaise 21 juin 2026
- Fête de la musique à Falaise Falaise 21 juin 2026
- Braderie et Vide Grenier de l’UCIA Falaise Falaise 11 juillet 2026