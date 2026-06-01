Exposition La Cour des contes Rue Gonfroy Fitz Rou Falaise

Falaise

Exposition La Cour des contes

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-06-24

CONTE POLICIER INTÉRACTIF

Blanche neige a été tuée… Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il faut trouver le coupable !

CONTE POLICIER INTÉRACTIF

Blanche neige a été tuée… Le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte.

Il faut trouver le coupable ! Ce sont les nains qui vont s’y coller.

Les nains ? Des inspecteurs de petite taille, mais de grande sagacité les enfants sont aux manettes !

Une exposition interactive, prêtée par la Bibliothèque du Calvados, sur l’univers fantastique des contes.

Venez tester des casques de réalité virtuelle et tenter de résoudre une enquête policière.

Gratuit, tout public .

Rue Gonfroy Fitz Rou Médiathèque de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45

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English : Exposition La Cour des contes

INTERACTIVE DETECTIVE STORY

Snow White has been killed? Prince Philippe gives us the lowdown straight away. Not only is the tragedy appalling, but the characters find themselves unemployed for lack of a tale. We’ve got to find the culprit!

L’événement Exposition La Cour des contes Falaise a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Falaise Suisse Normande