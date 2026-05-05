Exposition « La Dame de la Motte-Tilly : la marquise de Maillé au service du patrimoine », Château de la Motte-Tilly, La Motte-Tilly

Exposition « La Dame de la Motte-Tilly : la marquise de Maillé au service du patrimoine » Samedi 23 mai, 18h00 Château de la Motte-Tilly Aube

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européennes des Musées, le Château de la Motte-Tilly dévoile sa nouvelle exposition estivale : « La Dame de la Motte-Tilly : la marquise de Maillé au service du patrimoine ». Aliette de Rohan-Chabot, marquise de Maillé fut la dernière propriétaire du Château, qu’elle légua à sa mort en 1972 au Centre des Monuments Nationaux. Cette exposition s’incrit dans le cadre d’un double anniversaire : les 120 ans de la naissance de la Marquise en 1896 et les 80 ans de sa prise de fonction en tant que Président de la Fondation de la Sauvergarde de l’Art Français, dont elle fut la cofondatrice aux côtés du Duc de Trévise. Au fil des pièces du château, découvrez la vie et l’oeuvre de cette femme au destin excpetionnel, dont la défense du patrimoine français fut au centre se ses préocupations.

Le visiteur pourra exceptionnellement découvrir l’atelier de peinture et la bibliothèque de travail de la marquise.

Château de la Motte-Tilly D951 – Route de Bray 10400 LA MOTTE-TILLY La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est 03 25 39 99 67 https://www.chateau-la-motte-tilly.fr/ https://www.facebook.com/lamottetilly/;https://www.instagram.com/chateau.lamottetilly/?hl=fr Dominant la Seine, le Château de La Motte-Tilly, construit au milieu du XVIIIème siècle pour l’abbé Terray, contrôleur général des finances du roi Louis XV, est un parfait témoignage de l’art de vivre « à la française ». Entouré de ses jardins et de son parc arboré, doté d’une collection d’oeuvres et de mobilier exceptionnelle, il associe luxe, quiétude et harmonie. Son état actuel est le fruit d’une intense campagne de travaux, menée par le Comte de Rohan-Chabot, descendant des Terray, au début du XXème siècle. Sa fille, la Marquise de Maillé, archéologue et historienne, poursuivit cet ouvrage en parvenant à marier authenticité et modernité. Parking située en face la Grille d’Honneur sur le bord de la RD951 (Route de Bray).

Stationnement vélos possible à l’entrée du domaine.

Nuit européenne des musées

©Centre des Monuments Nationaux