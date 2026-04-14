« Le point de vue » du Chef Jardinier Dimanche 7 juin, 10h30, 15h00 Domaine, parc et jardins du Château de la Motte-Tilly Aube

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Quel meilleur guide pour une visite des jardins, que le Chef Jardinier du domaine ?

Durant cette visite, Jean-Marie Verfaillie vous présentera l’histoire des différents jardins qui composent le domaine de la Motte-Tilly : jardin à la française et à l’anglaise, jardin potager, verger, tilletum…

Mais, pour cette édition 2026 placée sous la thématique de la « Vue », Jean-Marie Verfaillie vous parlera plus particulièrement des travaux de restauration de la grande perspective de Melz qui donne sur la façade Nord du château et son miroir d’eau. Un projet ambiteux sur 3 ans, qui vise à replanter plusieurs centaines de platanes pour redessiner la perspective initiale du XVIIIème voulue par l’Architecte François-Nicolas Lancret.

Domaine, parc et jardins du Château de la Motte-Tilly D951 – Route de Bray 10400 La Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est 03 25 39 99 67 https://www.chateau-la-motte-tilly.fr/ https://www.facebook.com/lamottetilly/;https://www.instagram.com/chateau.lamottetilly/?hl=fr Le parc de la Motte-Tilly témoigne de l’évolution des jardins des grandes demeures. À sa création en 1754, il fut jardin régulier, conçu par l’architecte François Nicolas Lancret avec grands axes, broderies, boulingrins et allées rigides.

Mais le jardin régulier ne dura qu’une trentaine d’années, car la mode, à la fin du XVIIIème siècle, évolue vers le romantisme paysager avec l’apparition des jardins « anglo-chinois » : les lignes s’infléchissent, les parterres s’incurvent, les bosquets se diversifient. Vers 1787, le parc est transformé selon le nouveau goût de l’époque : vastes pelouses parsemées de bosquet d’arbres aux lisières irrégulières, pente douce vers le plan d’eau agrémenté de deux îles artificielles.

A la fin du XIXème siècle, la tendance est au retour des jardins plus ordonnancés. Lorsque le comte de Rohan Chabot prend possession de la propriété en 1910, il décide de redonner au domaine son état d’origine. En s’aidant du plan de Lancret, il a recréé un jardin d’inspiration classique enchâssé dans un parc paysager à l’anglaise.

Le parc fut, en grande partie, défiguré par la tempête du 26 décembre 1999 qui provoqua la destruction de 70% de la partie forestière. En 2005, suite à la tempête, un tilletum est créé en partenariat avec la Fondation de France, l’ONF et le Centre des Monuments Nationaux : il s’agit d’une collection botanique de tilleuls, labellisée « collection agréée ». Cet arbre a toujours été un élément important du paysage local, peuplant à l’état naturel ce coin de la vallée de la Seine.

De nos jours, la collection se compose de plus de 70 espèces et d’origines différentes qu’entretiennent avec attention, toute l’année, nos trois jardiniers.

Afin de susciter un intérêt nouveau, le parc fait aujourd’hui l’objet de réflexions qui visent à lui redonner tout son attrait. Parking située en face la Grille d’Honneur sur le bord de la RD951 (Route de Bray). Stationnement vélos possible à l’entrée du domaine.

Quel meilleur guide pour une visite des jardins, que le Chef Jardinier du domaine ?

© CMN