Spectacle équestre « Madame de la Paix Fleurie », Château de la Motte-Tilly, La Motte-Tilly

Spectacle équestre « Madame de la Paix Fleurie » Samedi 23 mai, 15h00, 17h00, 19h00, 21h00 Château de la Motte-Tilly Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:35:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:35:00+02:00

Un voyage équestre unique entre rires, histoire et prouesses. Entrez dans l’univers raffiné et pétillant de Madame de la Paix Fleurie, cavalière haute en couleurs qui mêle l’art équestre à l’humour et à la grande Histoire. Dans ce numéro atypique, elle vous entraîne sur les traces de ses illustres ancêtres. Au rythme des sabots, chaque époque reprend vie à travers des anecdotes savoureuses et des démonstrations époustouflantes de maniement des armes… en amazone ! De la grâce du geste ancien à l’adresse martiale, en passant par des éclats de rire malicieusement distillés, Madame de la Paix Fleurie offre un moment à la fois instructif, spectaculaire et inoubliable. Histoire vivante, humour flamboyant et performance équestre : un cocktail irrésistible qui captive petits et grands.

Château de la Motte-Tilly D951 – Route de Bray 10400 LA MOTTE-TILLY La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est 03 25 39 99 67 https://www.chateau-la-motte-tilly.fr/ https://www.facebook.com/lamottetilly/;https://www.instagram.com/chateau.lamottetilly/?hl=fr Dominant la Seine, le Château de La Motte-Tilly, construit au milieu du XVIIIème siècle pour l’abbé Terray, contrôleur général des finances du roi Louis XV, est un parfait témoignage de l’art de vivre « à la française ». Entouré de ses jardins et de son parc arboré, doté d’une collection d’oeuvres et de mobilier exceptionnelle, il associe luxe, quiétude et harmonie. Son état actuel est le fruit d’une intense campagne de travaux, menée par le Comte de Rohan-Chabot, descendant des Terray, au début du XXème siècle. Sa fille, la Marquise de Maillé, archéologue et historienne, poursuivit cet ouvrage en parvenant à marier authenticité et modernité. Parking située en face la Grille d’Honneur sur le bord de la RD951 (Route de Bray).

Stationnement vélos possible à l’entrée du domaine.

Un voyage équestre unique entre rires, histoire et prouesses.

©Domaine des Écuyers