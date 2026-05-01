Exposition la fête des petits riens Pierre Prévost La Cabane Tayrac

Tayrac

Exposition la fête des petits riens Pierre Prévost

La Cabane 241 chemin des arts Tayrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-17

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-17

Les amis de La Cabane et Pierre PREVOST ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition La fête des petits riens , le dimanche 17 mai à 11 h 30.

12 h 30 Temps gourmand

14 h 30 Moment animé Projection du film ‘Epouvantails’ de Philippe Roussilhe produit par BIANCA FILMS(Pascal Lahmani) .

La Cabane 241 chemin des arts Tayrac 12440 Aveyron Occitanie +33 6 88 74 34 66 lacabane12@orange.fr

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English :

L’événement Exposition la fête des petits riens Pierre Prévost Tayrac a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)