Exposition la fête des petits riens Pierre Prévost La Cabane Tayrac
Exposition la fête des petits riens Pierre Prévost La Cabane Tayrac dimanche 17 mai 2026.
Tayrac
Exposition la fête des petits riens Pierre Prévost
La Cabane 241 chemin des arts Tayrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-17
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-05-17
Les amis de La Cabane et Pierre PREVOST ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition La fête des petits riens , le dimanche 17 mai à 11 h 30.
12 h 30 Temps gourmand
14 h 30 Moment animé Projection du film ‘Epouvantails’ de Philippe Roussilhe produit par BIANCA FILMS(Pascal Lahmani) .
La Cabane 241 chemin des arts Tayrac 12440 Aveyron Occitanie +33 6 88 74 34 66 lacabane12@orange.fr
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English :
L’événement Exposition la fête des petits riens Pierre Prévost Tayrac a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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- Projection du film Epouvantails Tayrac 17 mai 2026