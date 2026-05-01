Tayrac

Projection du film Epouvantails

241 chemin des arts Tayrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

dans le cadre de l’exposition La fête des petits rien

Projection du film Epouvantails en présence du réalisateur Philippe Roussilhe et de l’artiste Pierre Prévost.

Film produit par Bianca Films (Pascal Lahmani)

Les épouvantails de Pierre Prévost sont enfants de la visseuse et de la décharge à ciel ouvert. Ce sont des assemblages d’objets de la vie de tous les jours. Arcimboldo de la déchetterie, l’artiste offre une seconde jeunesse à Monsieur Bouchon et un lifting à Madame Tuyau de poêle. Disons qu’il fabrique des épouvantails avec des rossignols. Et c’est bien entendu le seul artiste au monde à faire cela (Serge Sanchez) .

241 chemin des arts Tayrac 12440 Aveyron Occitanie +33 6 88 74 34 66 lacabane12@orange.fr

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English :

as part of the La fête des petits rien exhibition

L’événement Projection du film Epouvantails Tayrac a été mis à jour le 2026-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)