Exposition La libération des camps nazis, le récit bourbonnais Espace François Mitterand Médiathèque Désertines Désertines

Désertines

Exposition La libération des camps nazis, le récit bourbonnais

Espace François Mitterand Médiathèque Désertines 11 Rue Joliot Curie Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-12

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-12

Exposition créée par le Musée de la Résistance, de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais (MUREDE).

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Espace François Mitterand Médiathèque Désertines 11 Rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41

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English :

Exhibition created by the Musée de la Résistance, de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais (MUREDE).

L’événement Exposition La libération des camps nazis, le récit bourbonnais Désertines a été mis à jour le 2026-05-05 par Montluçon Tourisme