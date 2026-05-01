Exposition La libération des camps nazis, le récit bourbonnais Espace François Mitterand Médiathèque Désertines Désertines
Exposition La libération des camps nazis, le récit bourbonnais Espace François Mitterand Médiathèque Désertines Désertines mardi 12 mai 2026.
Désertines
Exposition La libération des camps nazis, le récit bourbonnais
Espace François Mitterand Médiathèque Désertines 11 Rue Joliot Curie Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-12
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-12
Exposition créée par le Musée de la Résistance, de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais (MUREDE).
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Espace François Mitterand Médiathèque Désertines 11 Rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41
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English :
Exhibition created by the Musée de la Résistance, de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais (MUREDE).
L’événement Exposition La libération des camps nazis, le récit bourbonnais Désertines a été mis à jour le 2026-05-05 par Montluçon Tourisme