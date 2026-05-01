Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition La libération des camps nazis, le récit bourbonnais Espace François Mitterand Médiathèque Désertines Désertines

Exposition La libération des camps nazis, le récit bourbonnais Espace François Mitterand Médiathèque Désertines Désertines mardi 12 mai 2026.

Lieu : Espace François Mitterand Médiathèque Désertines

Adresse : 11 Rue Joliot Curie

Ville : 03630 Désertines

Département : Allier

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Tarif :

Désertines

Exposition La libération des camps nazis, le récit bourbonnais

Espace François Mitterand Médiathèque Désertines 11 Rue Joliot Curie Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-12
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-12

Exposition créée par le Musée de la Résistance, de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais (MUREDE).
  .

Espace François Mitterand Médiathèque Désertines 11 Rue Joliot Curie Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition created by the Musée de la Résistance, de la Déportation de Montluçon et du Bourbonnais (MUREDE).

L’événement Exposition La libération des camps nazis, le récit bourbonnais Désertines a été mis à jour le 2026-05-05 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Désertines (Allier)