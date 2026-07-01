Exposition La Normandie en affiches l’âge d’or du tourisme illustré Les Greniers à sel Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Exposition La Normandie en affiches l’âge d’or du tourisme illustré

Les Greniers à sel 9T Rue de la ville Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Cet été, les Greniers à Sel de Honfleur vous invitent à découvrir une sélection d’affiches anciennes issues du fonds d’arts graphiques du musée Eugène Boudin.

La Normandie en affiches l’âge d’or du tourisme illustré

Cet été, les Greniers à Sel de Honfleur vous invitent à découvrir une sélection d’affiches anciennes issues du fonds d’arts graphiques du musée Eugène Boudin. Imprimées pour la plupart entre la fin du XIXᵉ et le début du XXᵉ siècle, ces œuvres témoignent de l’essor du tourisme en Normandie et de la naissance de l’affiche comme véritable outil de promotion des stations balnéaires et des destinations de villégiature.

À travers ces images aux couleurs éclatantes, réalisées grâce aux progrès de la lithographie et de la chromolithographie, se dessine une Normandie séduisante et idéalisée. Commandées par les compagnies de chemin de fer, les compagnies de navigation ou les syndicats d’initiative, ces affiches invitaient les voyageurs à découvrir les paysages, les ports, les plages et les stations de la côte normande.

Bien plus que de simples supports publicitaires, elles constituent aujourd’hui un précieux témoignage artistique et historique. Leurs compositions révèlent des points de vue spectaculaires, une recherche du pittoresque et tout un imaginaire touristique où se côtoient élégantes en promenade, baigneuses, marins et pêcheurs. Certaines jouent même sur la comparaison avec des destinations prestigieuses afin de magnifier les sites normands.

Entre art, patrimoine et histoire du tourisme, cette exposition offre un voyage dans le temps, à la découverte de l’âge d’or de l’affiche illustrée et de l’image de la Normandie telle qu’elle était rêvée et promue il y a plus d’un siècle. .

Les Greniers à sel 9T Rue de la ville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

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English : Exposition La Normandie en affiches l’âge d’or du tourisme illustré

This summer, the Greniers à Sel in Honfleur invite you to discover a selection of vintage posters from the Eugène Boudin Museum’s graphic arts collection.

L’événement Exposition La Normandie en affiches l’âge d’or du tourisme illustré Honfleur a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Honfleur-Beuzeville