Visite Saisir le ciel Honfleur

Honfleur

Visite Saisir le ciel

D513 Route de Trouville Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-09-09

Saisir le ciel , visite des collections du musée Eugène-Boudin en lien avec l’oeuvre de Fujiko Nakaya en exposition aux Jardins des Personnalités

Saisir le ciel , visite des collections du musée Eugène-Boudin en lien avec l’oeuvre de Fujiko Nakaya en exposition aux Jardins des Personnalités

Fujiko Nakaya (née en 1933) est sans conteste la doyenne de l’art environnemental. Après avoir étudié la peinture, notamment à Paris, l’artiste s’adonne aux expérimentations alliant art et technologie, et crée sa première installation de brouillard à Osaka en 1970. Ses installations ont, depuis, fait le tour du monde.

Les brouillards de Fujiko Nakaya sont des œuvres en perpétuelle transformation, sans limite d’espace et de temps. En créant avec l’eau pour seule matière, l’artiste accepte que son œuvre lui échappe elle appartient ainsi au public qui la traverse et la ressent, dans une expérience artistique et naturelle rare qui résonne avec Claude Monet.

Dès ses plus jeunes années, au contact d’Eugène Boudin, le maître des nuages de Honfleur, Claude Monet cherche à reproduire une impression fugitive laissée par les éléments naturels. Fujiko Nakaya, née sept ans après la disparition de Monet, ne reproduit pas, elle produit ses sensations dans et avec la nature.

Fujiko Nakaya installe son brouillard normand dans le Jardin des Personnalités, qui longe les rives de la Seine River et le passage incessant des porte-conteneurs. Conçue lors d’une résidence à la Ferme Saint Siméon (150 ans après que Monet y a lui-même séjourné), cette œuvre historique de Fujiko Nakaya est une invitation au ralentissement et à la contemplation immersive. .

D513 Route de Trouville Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00 alemoine@ville-honfleur.fr

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English : Visite Saisir le ciel

Seizing the sky , a tour of the Eugène-Boudin museum collections in connection with the work of Fujiko Nakaya on show at the Jardins des Personnalités.

L’événement Visite Saisir le ciel Honfleur a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Honfleur-Beuzeville