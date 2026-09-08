Exposition : « La petite enfance dans le pays Thouarsais 1860-1960 », Maison des Mémoires, Louzy

Informations pratiques

Exposition : « La petite enfance dans le pays Thouarsais 1860-1960 » 19 et 20 septembre Maison des Mémoires Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition « La petite enfance dans le pays thouarsais, 1860-1960 »

Pour sa dernière saison, cette exposition temporaire propose de découvrir la petite enfance entre 1860 et 1960 à travers des objets, des textes et des images.

Accouchement, enfants trouvés, nourrices, vêtements de bébés, jouets, cadeaux, chansons et livres spécialisés permettent de retracer un siècle d’histoire de l’enfance et des pratiques qui l’entourent.

Maison des Mémoires 5bis rue de la Croix-Estudier, 79100 Louzy Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 81 01 63 57 Créée par le Louzéen Pierre Donadieu, l’association raconte l’origine, les traditions et les lieux remarquables de la commune. Depuis le 24 avril, 3 expositions sur les oiseaux, les outils du paysan et le vin d’autrefois sont à découvrir.

Exposition « La petite enfance dans le pays thouarsais, 1860-1960 »

©ville de Thouars