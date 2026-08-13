Exposition La pierre sèche en vallées d’Aure et du Louron Maison de la Nature Aulon
vendredi 4 septembre 2026 · Maison de la Nature · Aulon
Informations pratiques
Aulon
Exposition La pierre sèche en vallées d’Aure et du Louron
Maison de la Nature AULON Aulon Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Dans le cadre du chantier participatif Murets d’art qui se déroulera à Aulon du 18 au 23 octobre, cette exposition propose une présentation de l’art de la construction en pierre sèche en vallées d’Aure et du Louron.
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Maison de la Nature AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31
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English :
As part of the participatory project “Murets d’art,” which will take place in Aulon from October 18 to 23, this exhibition showcases the art of dry-stone construction in the Aure and Louron valleys.
L’événement Exposition La pierre sèche en vallées d’Aure et du Louron Aulon a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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