Informations pratiques

Aulon

Exposition La pierre sèche en vallées d’Aure et du Louron

Maison de la Nature AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Dans le cadre du chantier participatif Murets d’art qui se déroulera à Aulon du 18 au 23 octobre, cette exposition propose une présentation de l’art de la construction en pierre sèche en vallées d’Aure et du Louron.

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Maison de la Nature AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31

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English :

As part of the participatory project “Murets d’art,” which will take place in Aulon from October 18 to 23, this exhibition showcases the art of dry-stone construction in the Aure and Louron valleys.

L’événement Exposition La pierre sèche en vallées d’Aure et du Louron Aulon a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65