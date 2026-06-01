Exposition La salle des pas perdus Le Temple des Bastides Labastide-d’Armagnac samedi 27 juin 2026.

Labastide-d’Armagnac

Exposition La salle des pas perdus

Le Temple des Bastides Cours Maubec Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Entre les murs de l’ancien temple protestant, admirez l’exposition La salle des pas perdus de Pascal DAUDON, artiste plasticien passeur.

Entre les murs de l’ancien temple protestant, admirez l’exposition La salle des pas perdus de Pascal DAUDON, artiste plasticien passeur. .

Le Temple des Bastides Cours Maubec Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine templedesbastides@orange.fr

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English : Exposition La salle des pas perdus

Within the walls of the former Protestant church, come see the exhibition “La salle des pas perdus” by Pascal DAUDON, a visual artist and bridge-builder.

L’événement Exposition La salle des pas perdus Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Landes d’Armagnac