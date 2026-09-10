Exposition « La vie de château » – Court métrage « Gilles de Mortagne », Château de Potelle, Potelle

Informations pratiques

Exposition « La vie de château » – Court métrage « Gilles de Mortagne » 19 et 20 septembre Château de Potelle Nord

Entrée adulte 5€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Carte bancaire non acceptée, merci de prévoir espèces ou chèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Association « Potelles en Hainaut – les amis du château »

Exposition « La vie de château » – Court-métrage

La reconstruction de la grange voulue par le chanoine de Carondelet, fut confiée à Joseph Brasseur et ses deux fils. Maîtres charpentiers à Gommegnies, ils ont « entrepris la grange complète de 64 pieds de France de longueur, sur 40 pieds de largeur ».

Les journées du patrimoine invitent des millions de personnes à travers le continent à célébrer et à protéger notre patrimoine commun. Cette année le thème choisi « le patrimoine en péril » correspond parfaitement à l’histoire de Potelles. Une nouvelle campagne de travaux a débuté en 2026. Cette fois, il faut reprendre les « couvertures ». Nous vous invitons à retrouver le projet de restauration 2026/2027 sur le site de la Fondation du Patrimoine. Dans le parc, la grange sera ouverte au public. Elle fut reconstruite en 1817, après la Révolution Française. Les Autrichiens avaient incendié le château et une grande partie des bâtiments de la ferme. En complément de la visite, les visiteurs auront la possibilité de découvrir ce lieu impressionnant. A l’intérieur de la grange, ils pourront découvrir l’exposition « La vie de château ». Cette exposition est proposée par le service Archéologie et Patrimoine du Département du Nord. Un court-métrage revenant sur la vie de Gilles de Mortagne, seigneur de Potelles au XIIIème siècle accompagnera l’exposition. L’occasion de faire une pause cinématographique (15/20 minutes).

Château de Potelle 9 rue du château – 59530 Potelle Potelle 59530 Nord Hauts-de-France Cette ancienne place forte du Hainaut a été érigée vers 1290 par le chevalier Gilles de Mortagne, seigneur de Potelle. Elle fut endommagée au fil des siècles par les guerres. Le Chanoine de Carondelet entreprit sa restauration en 1817. Il en confia la propriété à sa nièce, Eugénie Adélaïde de Carondelet, épouse de Jean-Philippe Fremin du Sartel, garde du corps du roi Louis XVIII, et ancêtres de l’actuel propriétaire. Le château de Potelle a été inscrit à l’inventaire des monument historique en 1944.

association « Potelles en Hainaut – les amis du château »

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