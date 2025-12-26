Exposition La vie tumultueuse des chauves-souris Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Exposition La vie tumultueuse des chauves-souris Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire vendredi 8 mai 2026.
Exposition La vie tumultueuse des chauves-souris
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-10-18 17:30:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-07-04 2026-09-05 2026-10-19
Visuelle et ludique, cette exposition présente l’univers fascinant des chauves-souris et tous les mystères qui les entourent.
Elle permet de découvrir, de s’étonner, de s’émerveiller et d’apprendre à aimer ces animaux discrets et utiles mais rares et menacés.
Les éléments de l’exposition ont été conçus par la Société d’Histoire Naturelle d’Autun
et le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Exposition La vie tumultueuse des chauves-souris
L’événement Exposition La vie tumultueuse des chauves-souris Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)