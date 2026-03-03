Exposition La Vitrine Rouffignacoise La Vitrine Rouffignacoise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Exposition La Vitrine Rouffignacoise

La Vitrine Rouffignacoise 24 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-03-30

Non-stop. Rendez-vous devant la Vitrine Rouffignacoise pour y découvrir l’exposition de Alain Meunier. Vernissage dimanche 5 avril à 11h30. Gratuit

Rendez-vous devant la Vitrine Rouffignacoise pour y découvrir l’exposition de Alain Meunier

Alain Meunier est un artiste singulier, peintre et photographe, qui voyage entre l’Afrique et la France. Il récupère au Sénégal des morceaux de rouille, des bouts de verres, des poupées et divers objets. De ces matériaux récupérés, il créé ses tableaux , mélange d’objets et de photos prises au fil de ses voyages.

Vernissage dimanche 5 avril à 11h30. .

La Vitrine Rouffignacoise 24 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 46 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition La Vitrine Rouffignacoise

Non-stop. Meet in front of Vitrine Rouffignacoise to discover Alain Meunier’s exhibition. Opening Sunday April 5 at 11:30 am. Free

L’événement Exposition La Vitrine Rouffignacoise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère