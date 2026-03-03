Exposition La Vitrine Rouffignacoise La Vitrine Rouffignacoise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Gratuit
Non-stop. Rendez-vous devant la Vitrine Rouffignacoise pour y découvrir l’exposition de Alain Meunier. Vernissage dimanche 5 avril à 11h30. Gratuit
Alain Meunier est un artiste singulier, peintre et photographe, qui voyage entre l’Afrique et la France. Il récupère au Sénégal des morceaux de rouille, des bouts de verres, des poupées et divers objets. De ces matériaux récupérés, il créé ses tableaux , mélange d’objets et de photos prises au fil de ses voyages.
Vernissage dimanche 5 avril à 11h30. .
La Vitrine Rouffignacoise 24 Avenue du Général de Gaulle Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 46 46
English : Exposition La Vitrine Rouffignacoise
Non-stop. Meet in front of Vitrine Rouffignacoise to discover Alain Meunier’s exhibition. Opening Sunday April 5 at 11:30 am. Free
